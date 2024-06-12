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台積電等12檔個股13日除息 影響指數約30.97點

中央社／ 台北12日電
台積電示意圖。 美聯社
台積電示意圖。 美聯社

台積電帶頭衝鋒，台股今天大漲256.84點，終場收在22048.96點，再度改寫歷史新高。不過證交所特別提醒，包括台積電、萬海等12檔個股明天除息，影響加權股價指數約30.97點。

證交所統計，6月13日計有台積電、萬海、三洋實、力山、寶齡富錦、勝一、展宇、宅配通、中再保、特力、嘉威、迅杰等12檔股票除息交易。

其中光是台積電除息，發行市值將減少約907億元，占發行量加權股價指數約28.69點。如果加計12檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約30.97點。

證交所主管說明，發行量加權股價指數的基值是依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數計算公式：股價指數＝所有採樣股票總發行市值÷當日基值×100。

遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，依各除息股票的發行股數大小、現金股利高低，而對相關股價指數產生大小不同的影響。

台積電 股價指數 除息

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