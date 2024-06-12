蘋果搶進AI前景受期待 供應鏈接棒推升台股創新高

蘋果（Apple）進軍生成式人工智慧（AI）領域，市場看好將有助提升iPhone銷量，股價勁揚逾7%，帶動台積電今天創新天價，鴻海、大立光及玉晶光等蘋概股同步強勢收高。

AI應用百花齊放，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）成為各界矚目焦點，營運展現強勁爆發力，股價屢創新高，市值衝破3兆美元，上週超越蘋果，躍居全球第2位，科技巨擘蘋果動向備受關注。

蘋果本週於全球開發者大會（WWDC）發表個人化智慧系統Apple Intelligence，透過生成式模型，可以理解並建立語言和圖片、在各種App中採取動作。蘋果也宣布與OpenAI公司合作，在新版作業系統中導入聊天機器人ChatGPT，使用者無須建立帳戶即可免費使用。

外資預期，邊緣AI將是驅動智慧手機需求復甦的關鍵動能，蘋果跨入AI領域，將有助帶動換機潮，提升iPhone銷量，蘋果供應鏈也將可同步受惠。

蘋果11日股價大漲逾7%，市值攀高至3.17兆美元，超越輝達，重登全球第2位。蘋果晶片主要代工廠台積電、組裝廠鴻海、光學鏡頭供應商大立光和玉晶光今天股價同步走強。

台積電收在909元，創新天價，上漲26元，市值達新台幣23.57兆元；鴻海收在187.5元，創逾16年新高，上漲7元；大立光收在2360元，上漲145元，漲幅6.55%；玉晶光收在591元，創近3年新高，上漲46元，漲幅達8.44%。