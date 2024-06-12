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台股上漲256點 三大法人買超165億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股12日開高走高，早盤以21,841.81點開出，終場收22,048.96點，上漲256.84點，漲幅1.17%，成交量4,475.48億元，三大法人買超165.82億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超168.17億元，投信買超22.31億元，自營商賣超（合計）24.65億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.47億元，自營商（避險）賣超22.18億元。

台積電（2330）最後一盤雖爆出6,031張賣單，壓低股價，但仍以909元收盤，創下收盤新高，上漲26元，漲幅2.94%，市值衝達23兆5,749億元，單日市值激增6,743億元，貢獻大盤指數約219點。

三大法人 自營商

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