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台股衝上2.2萬點創收盤新高、大漲256點 這3檔貢獻最大
台股12日收22,048.96點，上漲256.84點，創下收盤新高，台積電（2330）、 鴻海（2317）、聯發科（2454）貢獻最大，合計貢獻大盤指數約達266點，就已超過大盤漲點，其中尤以台積電獨大，以909元收盤，大漲26元，創下收盤新高之外，也貢獻大盤漲點約219點。
台股早盤以21,841.81點開高，權王台積電領軍衝鋒，尾盤曾衝達22,094.94點，創下歷史新高，終場收在22,048.96點；權王台積電在尾盤一度衝達914元，大漲31元，終場收在909元，創下收盤新高，上漲26元，漲幅2.94%，市值衝達23兆5,749億元，單日市值激增6,743億元，貢獻大盤指數約219點。
蘋果周一舉行全球開發者大會（WWDC）發表新的AI功能，周二股價大漲，以207.15美元收盤，上漲7.26%，創2022年以來最大單日漲幅，也是過去三年來第三次單日漲幅超過7%，市值一口氣大增2,150億美元。
蘋果股價周二狂飆7.26%，進一步帶動供應鏈台積電、鴻海及大立光（3008）等股價齊揚，台積電創新天價，鴻海也大漲，早盤以184元開高，一度衝達188元，上漲7.5元，最後一盤爆出6,364張賣單，壓低股價以187.5元收盤，上漲7元，漲幅3.87%，貢獻大盤指數約32點，股價突破前高，創2008年4月以來、逾16年新高。
聯發科也是上漲表現，以1,270元平盤開出，盤中一度翻黑，終場收在1,300元，上漲30元，漲幅2.36%，貢獻大盤指數約15點；此外，大立光以2,325元開出，收在2,360元，上漲145元，漲幅6.54%，貢獻大盤指數約7點。
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