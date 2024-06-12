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台股站上2萬2是高點了嗎？ 多頭份子提「2事實」：有生之年2萬5是必然！

聯合新聞網／ 股魚
台股示意。 中央通訊社
台股示意。 中央通訊社

再次站上22000點，往上是歷史必然

常有人問我現在是「高點」該怎麼辦？要不要出清股票等低點再回補？

我跟你說啦，你要是確信現在是高點，那就趕快去放空台股，不要在那邊講五四三！

高點不放空，然後在那邊問要不要先出再回補，就是沒信心要找人壯膽求認同；你是不是忘記一件事，我這個人就是看多，不論現況如何，我始終認為指數未來只會往上走，這只是歷史的必然結果：

中間會震盪、長期必向上

閒錢投資少看盤，自然心中不驚、不恐慌。

為什麼我會說上漲只是歷史的必然呢？

很簡單的邏輯有兩個事實：

1.「通膨」是傾全球的力量在做的事情，通膨會導致物價上漲，物價上漲就代表終端價格上揚，要用更多的錢來買相同的服務。更多的錢就表示更高的EPS、更高的EPS自然對推動股價上漲。

2.加權指數成立於1966年，起始基準指數為100。在58年過後，現在加權指數是22000點，相當於年複合成長9.7％

這兩個都是發生的事實，只要閒錢投資那結論很簡單買進抱著就好，自然會享受到市場成長的樂趣！

會怕獲利消失怎麼辦？這沒辦法，表示你的心臟太小，無法承受市場衝擊，人生而不同，接受他承認他放下他，賺你該賺得錢就好，其他不屬於你的不要強求。

我始終認為，在有生之年台股25000點只是個必然，當然30000點更高也是有機會的，不要忘了，我是個樂觀的多頭；多頭份子不往上看更高怎麼行呢！

◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 大盤 通膨

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