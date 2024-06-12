台股飆漲256點收22,048點、 台積電上揚26元收909元 雙創歷史高

台股12日開高走高，再度創下歷史新高，盤中最高22,094.94點。主要由台積電帶頭攻，收盤指數22,048.96點，漲256.84點、漲幅1.18%，成交金額4,475.48億元。另外，櫃買指數也收漲1.06%。台積電（2330）收909元、漲26元，收盤及盤中雙雙創下歷史新高。

台積電（2330）5月營收優於市場預期，預計13日除息，每股配發3.49元，法人看好有機會在當日就填息，盤中再度以912元創下歷史新高，帶動加權指數一並走強。

AI族族集體上攻，包括訊芯-KY、芯鼎、十銓、聯發科、世芯-KY、聯詠、創意、鴻海、英業達、勤誠、廣明等多檔紛紛收紅，不過廣達、緯創等仍震盪整理。

另外，在成交量排行榜上，量大又具漲幅的人氣股，包括：榮星、十銓、益登、鉅祥、盟立、居易、精材、台燿、燿華等。

統一投信表示，隨 Computex、WWDC 落幕，市場重新關注美國經濟數據，本周美國將公布5月消費者物價指數 CPI 年增率，一般預估將與4月持平，維持在3.4%。本周四聯準會亦將召開利率會議，市場觀望聯準會利率點陣圖是否透露2025年降息預期發生改變。

台股後市分析上，第一、聯合國安理會通過美國提出的以哈停火協議方案，要求哈瑪斯同意美國總統拜登公布的3階段停火決議。外電報導，哈瑪斯樂見其成，且說準備好和調停者合作。紅海危機曙光有望緩解。

第二、由於AI伺服器、高速運算應用與高階智慧手機AI化，催動蘋果、高通、輝達（NVIDIA）、AMD 等四大廠傳大舉包下台積電3奈米家族製程產能，並湧現客戶排隊潮，一路排到2026年。

法人認為，台積3奈米家族產能持續吃緊，將成為近二年常態，相關訂單尚未包含英特爾 CPU 委外需求，台積電今年規劃相關產能較去年增加三倍仍不夠用。目前台股類股輪動快速，逢低電子、金融、傳產均衡布局。