補充保費恐漲…存股族現開始規劃「怎省」！ 專家曝三招：合法不繳費

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聯合新聞網／ 趣 講 股
台股。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股。示意圖。圖／聯合報系資料照片

終究要省補充保費，那為什麼不現在就省

「現在一時半刻又沒有新聞熱度了，但是不代表補充保費就不調漲了喔！」股市投資人要永遠記住：政府對你抽的所有的稅金、健保費、補充保費....就像房東對房客收取的租金一樣，永遠只會往上調漲、絕對不會不漲的。

既然政府規劃調漲補充保費已經是現在進行式（官員暗示現在的2.11%健保補充保費的費率，可能大幅調高到3%，漲幅高達42%），廣大的高配息ETF投資人寧可現在就開始規劃以下避免繳到補充保費的各種方法、當個合法不繳費但可能會被說是「沒愛心的王八烏龜」投資人，也不要在3%費率的補充保費新方案上路了，跑去健保署丟雞蛋的氣沖沖投資人。

一、 月配息ETF省過季配息

目前政府對基金投資人收取補充保費的規定是：單一個人、單筆股利金額達到2萬元（含）以上，就要先扣繳這筆股利金額的2.11%做為健保補充保費。而整年配息金額相同的月配息ETF和季配息ETF ，一定是月配息ETF的「單筆」金額比較低，所以優先選擇投資月配息的ETF，配息金額就不會輕易達到這2萬元的扣繳補充保費的門檻了。

二、找股利所得占比低的ETF

「沒辦法，我就是比較喜歡某支『季配息』的ETF，那該怎麼辦呢？」沒關係，你還是有機會避繳補充保費的，因為高股息ETF配息的錢主要來自：利息股利所得、資本利得、收益平準金三大部分，其中要計入「單筆配息金額達到2萬元」必須先扣繳補充保費的，就只有利息股利所得這一項，所以你可以去找利息股利所得占比（可以從基金網站中找到）比較低的高配息ETF來投資。

例如高股息ETF人氣指標--00878 最新一次的配息金額為每股0.51元，配息的結構組成中，利息股利所得占比為27.45%，比重其實不算太高，就算持有140張也不會被扣繳健保補充保費。不過該注意的是，股市的除息旺季已經快來了，高股息ETF的股利所得占比一定會逐漸提高，想節省補充保費的投資人要儘早做規劃。

三、分散投資在數個ETF身上

不過說真的，投資高配息ETF的主要目的不是為了省下補充保費，而去找股利所得占低的ETF，應該是要找配息金額能高一點、長期平穩一點的ETF才對。所以你還是要去努力找績效很好的高配息ETF，再把身上的資金分散在這幾個績優的高配息ETF身上，一樣可以把「單筆」配息金額降到2萬元以下的門檻，這樣就不必擔心補充保費費率要漲多少了。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

00878國泰永續高股息 ETF 二代健保補充保費 季配息 月配息

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