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新壽前董事長吳東進遭約談 新光金開盤重挫近3%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

新光人壽前董事長吳東進11日遭新北地檢署搜索約談，以挪用資金設置產後護理之家、擅自追加上億元工程預算及無償提供利害關係企業使用等手法，造成新光人壽約1.5億元損失，依涉犯保險法特別背信罪漏夜偵辦。新光金（2888）12日開盤即重挫近3%。

據了解，新光人壽位於新北市板橋新板特區、採高級酒店式管理的「新板傑仕堡」，這次遭檢調搜索的主要原因，是新光新板傑仕堡被檢舉疑出租給「自己人」，但租金卻沒有進入新光人壽。

檢調掌握，吳東進等人犯罪事實分三大區塊。一、未經董事會同意挪用新光人壽2,000萬元資金，用以與新禧悅合資興建璽悅產後護理之家。二、超出合約範圍，替具有利害人關係的進駐關係企業如璽悅、JX健身俱樂部，追加新板傑仕堡裝修預算，使新壽損失逾1億2,000萬元。三、提供原本委託某商旅經營的樂齡宅房間，供元富證券、新光銀行、新光醫院、新光和誼光保全等關係企業無償使用，造成公司400萬元租金損失。

而由於新光人壽資本適足率未達標，此時正值新光金控125億元現金增資執行期，55億元公司債也在進行中，市場高度關注增資進度是否受影響。

對此，新光金11日代子公司新光人壽發布重訊表示，針對法務部調查局至人壽進行特定建物標的相關資料搜索調查，依法配合搜索調查程序。並強調「本次搜索與公司營運無關」。

主管機關金管會則表示，對案件有掌握，但目前檢調偵查中，金管會不評論。

新光金今以9.37元開低，一度下探至9.24元，盤中下挫逾2%。

增資 新光人壽 新光金控

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