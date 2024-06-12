聯發科傳有望以 Arm 架構拿微軟大單 股價站回1,300元

聯發科（2454）傳出有機會將替微軟開發筆電平台晶片，未來將有機會以Arm架構生意搶下更多AI筆電市占率。推動聯發科12日股價重新站上波段新高，股價站回1,300元關卡，盤中漲幅2％。

聯發科12日股價表現續強，最高價一度站回1,305元，漲幅超過2％，並且站回波段高點。三大法人昨日一共買超2張，其中外資賣超137張，投信買超119張，自營商買超20張。

外電報導指出，聯發科將可望拿下微軟 Surface 筆電的新訂單，預期將會以 Arm 架構處理器切入市場。業界指出，聯發科目前在 Arm 架構市場正在積極開發AI筆電專用的 CPU，預期今年底將有望端出，並在明年放量出貨，有機會藉此拿下更多原先是x86架構 CPU 的市占率。

法人推估，聯發科未來有機會拿下至少一成以上的筆電市占率，且由於AI PC新產品 CPU 產品單價較高，毛利自然也相對較高，有望帶動未來獲利表現再度衝高，成為聯發科穩坐千元股的關鍵之一。

事實上，過去筆電市場長期由英特爾、超微等x86架構市場主導，不過隨著低功耗需求興起，加上生成式AI需求崛起，讓低功耗、高運算效能成為未來筆電市場的關鍵，因此讓 Arm 架構有機會從中搶下x86架構市占率，且聯發科目前正與輝達積極在筆電市場合作，未來有望成為在AI PC市場勝過高通的關鍵。