台股高點震盪早盤一度漲逾百點 台積電漲5元開888元

台股12日開盤漲49.69點，開盤指數21,841.81點；台積電（2330）以888元開盤、漲5元。

凱基投顧分析，周二（11日）台股開高走低、收黑K棒，盤中再創歷史新高，技術面仍有利於多頭延續，惟創高過程中量能略有過大，造成創高量急增後的震盪，持續觀察成交金額變化，近期若能控制於20日均量4,750億元之上緩步增加，將最有利於指數穩健墊高，一旦量能急增，或者數日萎縮，皆是回檔訊號。

上周四（6日）向上跳空島狀反轉缺口21,510~21,847點亦是多頭延續關鍵，缺口沒有全部回補前，多方格局或將延續。

操作上，觀察台股盤面結構，權值電子、金融股撐盤，電子股僅個別族群表現，例如：短線跌深的散熱、整理後轉強的樞紐，以及5月營收亮眼個股；非金電個別族群震盪加劇，或可留意走勢相對穩健的成衣、汽車零組件。

周二（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,747.42點，跌120.62點、跌幅0.31%；S&P500指數漲0.27%；那斯達克指數漲0.88%；費半指數漲0.06%。

蘋果（Apple）飆漲7%，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周二連二日創下收盤新高。

蘋果拉大與輝達（Nvidia）的市值差距，同時也拉近與「市值王」微軟的距離。據彭博資訊的資料，盤踞第一名的微軟目前市值為3.22兆美元、第二名蘋果為3.18兆美元，第三名輝達為2.97兆美元。

另外，規模390億美元的美國10年期公債發售，激起市場看好周三通膨數據將推動聯準會（Fed）今年降息的期望。

美國10年期公債新債投標倍數為2.67，創下2022年2月貨幣緊縮周期開始前最大需求。10年期公債殖利率收在4.403%，低於周一的4.468%。

三大法人共計賣超台股405億元，其中外資現貨賣超332.9億元，為今年第六大賣超，期貨淨空單大增5,244口至15,850口，期現貨同步偏空操作；投信買超38.1億元，自營商賣超110.3億元，為今年第四大賣超。八大公股行庫則買超66.2億元，力抗外資賣壓。

統一期貨表示，檢視選擇權金流，外資布局 0.12 億元偏空部位，自營商則布局0.3億元偏空部位。選擇權未平倉部分，6月W2周選賣權最大未平倉上升 100點至21,600點，買權最大未平倉仍為22,000點，最大OI區間上移，中性偏多。

在期貨方面，外資夜盤大幅加碼3,054口空單，日盤再加碼2,935口空單，未平倉淨空單增至-18,946口；十大特定法人則加碼1,581口空單，總計未平倉淨空單達-10,276口。