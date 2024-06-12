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那斯達克上揚創高 法人：台股關注美Fed利率決策

中央社／ 台北12日電

美股主要指數11日漲跌互見，道瓊指數下跌120.62點，那斯達克指數上揚151.02點，收在17343.55點，創新高。法人表示，美國聯邦準備理事會（Fed）召開利率決策會議，結果將牽動國際股市走向，是市場關注焦點。

美國聯準會（Fed）11日起召開為期2天的利率決策會議，蘋果（Apple）10日公布人工智慧（AI）計畫，股價勁揚逾7%。美股主要指數11日漲跌互見，道瓊工業指數下挫120.62點或0.31%，收在38747.42點。標普500指數小漲14.53點或0.27%，收報5375.32點。那斯達克指數上漲151.02點或0.88%，收17343.55點。費城半導體指數微漲2.98點或0.06%，收5365.38點。

國內外產業訊息方面，紅海危機導致全球船舶運力吃緊，貨櫃業者陽明、萬海5月營收分別為新台幣169.25億及114.54億元，年增逾4成。

受惠客運及貨運需求熱絡，4家航空業者5月營收皆創同期新高，華航5月營收161.03億元，長榮航180.9億元，台灣虎航12.2億元，星宇航空25.99億元。

奇景光電斥資5.22億元，認購上詮光纖私募普通股500萬股，每股認購價格104.4元；私募完成後，奇景將持有上詮5.3%股權。

法人表示，隨著台指期震盪小漲36點，台股有機會回升至21800點之上。只是Fed召開利率決策會議，市場多預期利率可能維持不變，主要聚焦利率決策訊號。

營收 美國聯準會

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