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台股外資大賣超 高檔獲利了結賣壓湧現...指數紅翻黑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

台股昨（11）日在台積電（2330）領軍衝鋒下，盤中一度突破22,000點、最高來到22,003點，再攀歷史新高，可惜高檔獲利了結賣壓湧現，外資大賣332.9億元，指數終場下跌66點、收21,792點，成交量擴增至5,181億元。

法人指出，台股多頭格局不變，短線以震盪整理為主。

台股觀盤重點
台股觀盤重點

美股10日四大指數收紅，台積電ADR大漲，加上蘋果開發展大會（WWDC）登場，帶動台股加權指數昨天早盤開高逾百點，並一鼓作氣突破22,000點整數關卡，盤中最高來到22,003點。

不過隨追價買盤熄火、短線獲利了結賣壓湧現，指數漲點收斂，午盤後更由紅翻黑，最後一盤在美銀與摩根士丹利等外資龐大賣壓釋出下，瞬間摜壓指數下挫45.6點，加劇台股跌勢，終場大盤指數下跌66點，收21,792點。

盤面上，個股均跌多漲少，19大類股中，航運股重挫5.9%最弱勢；族群中以WWDC概念股相對強勢，台積電收在883元，上漲4元。

三大法人共計賣超台股405億元，其中外資現貨賣超332.9億元，為今年第六大賣超，期貨淨空單大增5,244口至15,850口，期現貨同步偏空操作；投信買超38.1億元，自營商賣超110.3億元，為今年第四大賣超。八大公股行庫則買超66.2億元，力抗外資賣壓。


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