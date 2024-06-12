上市櫃營收寫最強5月 法人：基本面強勁將穩住多頭信心

上市櫃公司5月營收昨（11）日出爐，合力交出3.6兆元的好成績，為歷年同期最高，月增3.08%、年增15.2％；累計前五月營收為16.8兆元，較去年同期增加9.8%。法人指出，台股營收表現好，顯示基本面強勁，預期將可穩住多頭信心。

上市櫃公司5月營收寫下四大亮點，包括歷年同期新高、今年來單月營收最高、連三月站回3兆元之上、三成長（月增、年增、累計年增）。

上市櫃公司自3月營收重返3兆元大關後，維持增長步伐，即使是5月傳統淡季，也繳出月增3.08%、年增15.2%、累計年增9.8%的三增好表現。

上市櫃公司5月營收概況

5月營收創單月歷史新高的家數有48家，優於4月的32家，也多於去年同期的41家。在這些營收創新高的公司中，單月超過10億元的包含統一超（2912）、台泥（1101）、國巨（2327）、智邦（2345）、三陽工業（2206）、台光電（2383）、世芯-KY（3661）、南寶（4766）、鈊象（3293）、皇昌（2543）、中聯資源（9930）以及聯上（4113）等公司。

以5月營收規模來看，前五大分別是：鴻海、台積電、廣達、和碩、文曄，分別為5,501億元、2,296億元、1,012億元、931億元、802億元，前五大營收公司全數為年增。成長力道最強勁分別是富宇5月營收年成長1,175,906%、大城地產月成長37,279%。

法人指出，台股今年以來加權指數上漲21.5%，在全球股市中名列前茅，台股5月營收表現亮眼，可望穩住市場信心。

第一金投顧董事長陳奕光指出，外銷、出口數據為營收的先行指標，5月整體營收繳出月增、年增雙成長並不意外，但須留意指標公司中如聯發科、大立光等營收差強人意，將是後續的觀察焦點。

展望後市，綜合陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等看法，看好台股基本面漸入佳境，在AI陸續出貨及其新應用推陳出新、蘋果拉貨旺季到來等有利因素推升下，下半年終端消費需求將會逐步加溫，有利相關供應鏈營運表現。看好的營運成長族群，包含：半導體、IC設計、半導體耗材及設備、網通、光通訊、蘋概股等。