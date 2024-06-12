聯合國通過以哈停戰協議 航運股利空三雄重挫

航運股昨（11）日遭空襲，貨櫃三雄昨成為重災區，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）同步爆量下殺，陽明收跌停，長榮、萬海都跌逾8%，堪稱遭遇紅海危機以來最大利空。

航運業界指，聯合國10日通過的以哈停戰協議被解讀為貨櫃海運最大利空，但事實上，該協議並未讓以哈雙方點頭，胡塞武裝同日也持續攻擊紅海商船，而國際大型航商報價仍續漲，塞港問題暫無解，仍須觀察後續發展。

聯合國安理會首度通過以哈停火協議，不過，以哈雙方迄未對此公開表達正面意向，也都仍未有停戰作為。

由於以哈戰事讓葉門胡塞武裝以支援巴勒斯坦之名，而攻擊通過紅海、蘇伊士運河的商船，導致該航道形同封鎖，讓行經紅海的船舶須繞道好望角以達歐美，大繞道所造成的運力、貨櫃緊缺與塞港問題，是引發紅海危機的重要關鍵。投資圈認為，以哈戰事若告終，海運塞港問題也隨之解決，運價可能回歸正常，而海運業者的塞港紅利也將隨之消失。

不過，貨櫃三雄都認為，紅海危機已造成船舶及貨櫃供應短缺，短期難解。業內指出，雖聯合國通過以哈兩國的停戰協議，且以哈都未正面承諾停戰，情況仍不樂觀。

同一時間，胡塞武裝在過去24小時內不斷向路過紅海船舶發射飛彈，兩艘商船被砲火擊中而受損。再加上美東勞資暫停談判，恐面臨碼頭罷工問題，國際幾家大型航商如馬士基等，本周仍宣布續漲運價，運輸供應鏈緊張的壓力仍大，將推升下月營收。