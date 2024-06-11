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美銀建議買進台積電 調高目標價至1040元「居外資圈第二高」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

蘋果周一在全球開發者大會（WWDC）揭露AI策略，美銀證券認為，蘋果是台積電（2330）最大的客戶，營收占比高達25%，隨蘋果人工智慧（AI）服務的擴展，台積電將從中受益，因此建議「買進」，目標價上調至1,040元，居外資圈第二高。

美銀證券指出，從此次WWDC中，看出來自蘋果的二大暗示，包括：一、為更好的服務隱私保護，蘋果將許多工作設計在終端處理，而這只有A17 Pro與M系列晶片才能勝任。

二、蘋果的私人雲端計算：專用的Apple Silicon伺服器，將更好的用於保護用戶隱私，這解釋了儘管處於淡季，但今年上半年3奈米仍然強勁的原因。

美銀說，蘋果在WWDC上宣布了「Apple Intelligence」，這對半導體需求的增加，將是個好兆頭，特別是對蘋果營收占比高達25%的台積電，更是最大的受惠者；而台積電也將成為AI繁榮趨勢下的主要受益者與推動者。

隨著蘋果強勁的AI表現，美銀預估台積電未來的平均銷售單價（ASP）將因此上調，並推升營運表現。美銀據此上調台積電2024-2026年獲利預估1%-3%．調升後每股稅後純益（EPS）分別為41.3元、51.6元、及61.4元。

基於上調獲利表現，美銀除持續建議「買進」台積電外，並將目標價由920元上調至1,040元，居外資圈第二高，僅次於巴克萊的1,096元。

台積電

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