證交所股東常會 周五舉行

臺灣證券交易所訂於6月14日舉行2024年股東常會，會中將討論每股配發4.6元股利案，為近五年來第三高水準，其中包括3.1元現金股利及1.5元股票股利。

證交所本次股東常會主要議案，包括證交所2023年度營業報告及財務報告、監察人查核報告、員工酬勞分配情形；並承認證交所2023年度營業報告、財務報表及盈餘分派案；另討論證交所以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正公司章程第8條條文案。

受惠於產業庫存去化告一段落、人工智慧（AI）新應用需求催化市場情緒，台股2023年底收盤指數17,930.81點，漲幅26.8%，位居亞洲第二，並相較美國道瓊、S&P 500、英國FTSE、德國DAX及法國CAC指數漲幅領先；市值達到56.84兆元，相較於2022年成長28.4%，並較十年前成長1.3倍。

台股勁揚，帶動2023年成交量增加，證交所獲利水漲船高，可分派股利同步回升。

證交所規畫每股配發4.6元股利，僅次於2021年的6.4元及2020年的5.6元，且為2018年以來連續第六年配發股票股利。