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公司治理評鑑 績優出列

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
第十屆公司治理評鑑
第十屆公司治理評鑑

臺灣證券交易所協同證券櫃檯買賣中心明（13）日將盛大舉行「第十屆公司治理評鑑頒獎典禮」，相較前一屆，本屆共有14家上市公司、七家上櫃公司新進排名前5%，更替比率達29%及18%，同時各有八家上市、上櫃公司蟬聯十屆入榜排名前5%，顯見企業對公司治理評鑑的重視。

證交所表示，「第十屆公司治理評鑑頒獎典禮」除公開表揚評鑑排名前5%的上市、上櫃公司，及「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之上市櫃公司外，另為鼓勵表現較佳之小型公司，以及積極提升公司治理之公司，本次增加表揚「市值未達50億元」類別排名前1%之上市櫃公司，以及本屆進步最多級距之上市櫃公司，期許企業為提升我國資本市場之公司治理共同努力。

本次典禮邀請金融監督管理委員會主委彭金隆蒞臨致詞並擔任頒獎人，並邀請主管機關與證券周邊單位首長觀禮。

2023年度公司治理評鑑以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面共80項指標，綜合評核企業整體公司治理情形。

評鑑結果已於4月30日公告，與第九屆相較，本屆共有14家上市公司、七家上櫃公司新進排名前5%，更替比率達29%及18%。證交所進一步說明，公司治理評鑑每一年的指標皆會進行檢討，並參考國內外公司治理及永續發展趨勢、法規、政策及各界回饋意見增修，不斷的精進。

最新一屆（第11屆）公司治理評鑑續依循主管機關公告的「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」及「資本市場藍圖」訂定，除持續增加「推動永續發展」構面指標，並將權重逐年提升，迄本屆已成為配分比重最高之構面，以引導企業落實永續發展。

證交所

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