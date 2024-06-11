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法人：AI智慧機及AI PC下半年備受矚目 但換機潮仍早

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
電子產品供應鏈龐大，法人指出，下半年仍以人工智慧（AI）為主軸，AI智慧機及AI個人電腦（PC）備受矚目，但今年下半年不會出現換機潮。(路透)
電子產品供應鏈龐大，法人指出，下半年仍以人工智慧（AI）為主軸，AI智慧機及AI個人電腦（PC）備受矚目，但今年下半年不會出現換機潮。(路透)

下半年開始，全球電子資訊產業又將加速推出新產品，包括蘋果新機及非蘋陣營都有新一代產品或功能上市。電子產品供應鏈龐大，法人指出，下半年仍以人工智慧（AI）為主軸，AI智慧機及AI個人電腦（PC）備受矚目，但今年下半年不會出現換機潮。

上市櫃公司5月營收出爐，權王台積電（2330）5月營收年增30%，且為史上同期新高，提振市場樂觀情緒。此外，台北國際電腦展（Computex）剛結束，市場焦點從輝達轉到蘋果全球開發者大會（WWDC），法人期待，下半年相關供應鏈可望受惠於新產品/功能，持續推升營收。

以本周開始的WWDC來說，統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生都認為，要看AI的進程，聚焦Apple Intelligence。如果Siri進化程度不如預期，則買氣可能就不會大爆發。

瑞銀證券預估，AI智慧機出貨量的年均複合成長率（CAGR）將從2018-23年的負4%，成長到2023-2027年的2%，樂觀情境下可達3%；營收CAGR也將從2018-23年的1%，成長到2023-2027年的6%，樂觀情境下可達8%。

除了AI智慧機之外，AI PC也是焦點所在。儲祥生認為，AI PC要看規格及價格而定，普及率可望逐步提高，但今年下半年應該只是剛開始，AI PC占整體PC的比重可能只有1%。要引發換機潮，可能仍需要一段時間。

摩根士丹利證券估計，AI PC的普及率可望從今年的2%激增到2028年的65%，AI PC 將成為下一階段 PC市場成長的關鍵成長動能。不過，部分PC半導體公司的營收成長動能下半年並不明顯，甚至可能放緩。

AI 智慧機 營收

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