傳產題材股 短多點火

台股昨（11）日獲利賣壓湧現，指數創高後拉回，部分避險資金轉戰傳產題材股，恆大（1325）、華城、東陽等相關指標吸引短多點火，法人看好後市仍有輪漲空間，但操作宜量力而為，並善設停利停損。

輝達（NVIDIA）股票分割首日上漲0.7%，帶動美股四大指數翻紅收高，但美國5月非農就業新增27.2萬人，超乎預期，美聯準會（Fed）9月降息機率降至五成以下，台股昨日因外資擴大賣超至332億元，震盪收跌66點。

盤面電子股占大盤成交比重降至53.1%，以個股表現為主，其中，恆大、台康生技、榮星、毛寶、康那香、華城、為升、亞力、東陽、長佳智能、南寶、帝寶等傳產題材股，單日漲幅在1.8%至10%不等，蔚為強勢指標。

日本今年來感染俗稱「食人菌」的A型鏈球菌人數是去年同期2.8倍，由於傳染途徑是藉飛沫與人身接觸，預防方式要勤洗手、戴口罩，可利用抗生素治療，激勵低基期的恆大股價攻頂收31.35元，康那香、毛寶等相關個股同步轉強。