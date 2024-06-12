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15縣市有感 清晨5時51分花蓮近海規模4.9地震 最大震度3級

就市論勢／航空、金控、生技 動能強

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數昨（11）日跌66點，收21,792點。台北國際電腦展結束，展覽期間表現最好的僅護國神山獨領風騷，相關零組件供應商或多或少出現修正，特別是過去表現強勢的散熱族群修正幅度較大，觀察是否止跌反彈，攸關AI概念股能否重回主流。

電腦展也展出相關的AI PC機型，市場預期AI應用將帶動新的換機需求，2024年就有可能更新換代。因AI PC為新架構產品，售價及利潤率都對品牌廠有好的貢獻。

受到輝達持續投資台灣的利多刺激，AI算力需要強韌電力支持，近期重電類股重回市場關注，重電類股已休息月餘，給予投資人低檔承接機會。今明年在台電釋出電力設備標案挹注，加上民間綠電持續投入，給予重電長期的持續發展。

投資建議

海運股昨日大幅修正，聯合國安理會表決通過美國提以色列哈瑪斯停火決議草案，市場擔憂貨櫃運價出現修正。綜觀今年貨櫃運價強勢，主因紅海因素導致供需結構失衡，若無紅海因素，供需結構轉差，運價有修正疑慮。相對於貨櫃，散裝運價同樣也部分受惠於紅海危機，不過散裝航運供需結構優於貨櫃，仍然可以提供良好獲利支撐。

航空股客貨運兩旺，航空業利潤能延續至第2季，加上殖利率的保護，航空股有機會持續表現。

龍頭金控前五月獲利大好，加上今年下半年美國有降息機會，債券資產利益可期。

台北國際電腦展結束後，接續的是亞洲生技大展。生技類股整理期間很長，投資重心可能在矽水膠的隱形眼鏡公司、銷往美國的新劑型新藥股等，近期表現相當強勢，預期第2季相關生技類股營運有機會優於去年同期。

紡織股受惠客戶庫存調整完畢，訂單回籠，下半年成長幅度加大，股價基期低，可以注意運動及休閒服飾相關供應商。

AI 生技類股

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