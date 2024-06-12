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CMoney做公益 捐助弱勢童

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

暑假將至，新學年即將開始。CMoney（全曜財經）首次與南投松柏嶺受天宮合作，在短短一個月內募集數十萬捐款，幫助南投11所小學中家境困難學童。此次雙方合作推出的點燈套組，每套由CMoney及受天宮捐款200元，6月初在南投受天宮前舉辦捐贈儀式。

CMoney動員旗下13位財經講師提供講座課程，例如權證小哥、陳重銘、阿格力、愛德恩、林恩如、股人阿勳、算利教官等，並再加碼祭出27款熱門理財App的升級版會員權限。鼓勵用戶在今年農曆過年台股休市期間，透過公益理財課程在一邊學習的同時助學南投清寒學童，形成財富正向循環。

CMoney執行長李岳能表示：「在我們平台理財的收穫遠遠超過金錢，我們鼓勵用戶一起做公益，幫助更多有需要的孩子，為社會貢獻價值。」南投松柏嶺受天宮在此次活動扮演重要角色，雙方合作有效擴大社會回饋力。受天宮擁有數百年歷史，每年吸引超過4,000進香團，為此次合作提供強大支持。受天宮主任委員陳登岳表示：「受天宮長年深耕南投慈善活動，會持續提供學童獎學金申請與校園運動會等捐助款項。」

CMoney消費事業群總經理陳睦仁指出：「這幾年來，我們從金融業務延伸到大眾消費和社群相關等多元服務，不論是發票載具或簡單記帳等App用戶數都突破百萬，早已成台灣消費者日常生活一部分，期待能持續為社會帶來更多公益回饋。」

全曜財經積極投入公益活動，2016年起與雲林北港武德宮等合作，支持華山基金會與創世基金會等公益組織，累計捐款數百萬元。

捐款 消費 記帳

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