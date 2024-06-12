快訊

15縣市有感 清晨5時51分花蓮近海規模4.9地震 最大震度3級

兆豐證防詐列車 開進社區

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君（前排左四）、兆豐證券總經理吳明宗（前排左五）率領兆豐證券及兆豐期貨同仁關懷社區長輩並宣導阻詐。兆豐證券╱提供
兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君（前排左四）、兆豐證券總經理吳明宗（前排左五）率領兆豐證券及兆豐期貨同仁關懷社區長輩並宣導阻詐。兆豐證券╱提供

兆豐證券今年開始攜手子公司兆豐期貨及兆豐投顧，啟動以長輩為關懷對象的「兆豐育見高年級公益列車」系列講座，擴大推廣金融防詐、促進金融友善環境。

首場活動與兆豐證券總公司所處行政區─「台北市中正區梅花里」里辦合作，於9日端午佳節前夕邀請社區好厝邊共襄盛舉，兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君、兆豐證券總經理吳明宗親自出席，並率兆豐證券及兆豐期貨員工參與，一同讓企業愛心深入在地、投入社區。

近年來投資詐騙風險成為許多民眾困擾，因此兆豐證券高齡關懷活動主軸首要聚焦於「金融防詐的教育宣導」，包括解說金融詐騙常見態樣、介紹阻詐行動步驟，以及宣傳協防詐騙的管道資訊，希望提升高齡長輩識詐、防詐的正確意識，知道該如何保護自身財產安全。

吳明宗表示，由於總部大樓設於此處已多年，對周邊鄰居及社區都有深厚感情，此次很榮幸在梅花里吳崑山里長協助下，提供兆豐證券回饋社區機會，讓兆豐證券同仁們在過節快樂氣氛下，將金融專業分享給好厝邊。

台北市中正區梅花里里長吳崑山表示，很感謝兆豐證券關心社區鄰里，此次結合里辦的端午節活動為高齡長輩宣導如何防詐，是十分實際的幫助。

兆豐證券致力落實金融業公平待客精神，將公平待客各項原則深入至價值理念及服務準則，以確保金融消費者權益，已連續三度榮獲金管會評核為前25%的績優金融機構。

今年以來更積極關注金融詐騙議題，不僅與刑事局簽署「反詐騙合作意向書」，與政府共同協防打詐；另一方面陸續透過舉辦金融講座活動，提升民眾識詐知識。

陳佩君強調，公平待客「友善服務原則」指引金融業者更需關注金融脆弱族群，兆豐證券及兆豐期貨未來將持續深入在地，與不同團體合作舉辦「兆豐育見高年級公益列車」系列講座，以輕鬆有趣方式宣導金融教育及防詐，亦將持續優化對高齡客戶友善服務品質，傾聽高齡客戶需求並提供公平合理服務。

兆豐 期貨 詐騙

延伸閱讀

海山警全員換裝進校園 與高中生鬥牛宣導防詐反毒反黑

大家醫計畫推地區醫院全人全社區照顧 估8月上路

影／太陽聯盟在台中海線社區分裝毒 警收網帶7人扣百萬毒

宜蘭縣龍舟賽羅東鎮公所最大贏家 勇奪公開組雙料冠軍

相關新聞

上市櫃營收寫最強5月 法人：基本面強勁將穩住多頭信心

上市櫃公司5月營收昨（11）日出爐，合力交出3.6兆元的好成績，為歷年同期最高，月增3.08%、年增15.2％；累計前五...

台股外資大賣超 高檔獲利了結賣壓湧現...指數紅翻黑

台股昨（11）日在台積電領軍衝鋒下，盤中一度突破22,000點、最高來到22,003點，再攀歷史新高，可惜高檔獲利了結賣...

蘋果WWDC揭AI策略 美銀喊台積目標價1,040元

蘋果周一在全球開發者大會（WWDC）揭露AI策略，美銀證券認為，蘋果是台積電最大的客戶，營收占比高達25%，隨蘋果揮軍A...

聯合國通過以哈停戰協議 航運股利空三雄重挫

航運股昨（11）日遭空襲，貨櫃三雄昨成為重災區，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海同步爆量下殺，陽明收跌停，長榮、萬海都跌逾8%，...

傳產題材股 短多點火

台股昨（11）日獲利賣壓湧現，指數創高後拉回，部分避險資金轉戰傳產題材股，恆大（1325）、華城、東陽等相關指標吸引短多...

兆豐證防詐列車 開進社區

兆豐證券今年開始攜手子公司兆豐期貨及兆豐投顧，啟動以長輩為關懷對象的「兆豐育見高年級公益列車」系列講座，擴大推廣金融防詐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。