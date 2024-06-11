里昂：GB200推升液冷散熱 按讚鴻海、奇鋐等六台廠

隨人工智慧（AI）伺服器躍居全球科技業的主旋律，里昂證券根據上周在台北國際電腦展（Computex）中的觀察認為，考量長期使用成本、散熱效能等因素，液冷散熱將躍居市場主流，看好鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、嘉澤（3533）、高力（8996）等六大台廠。

里昂分析，當前最新的AI繪圖處理器（GPU）熱設計功耗（TDP）動輒1,000瓦起跳，如輝達的GB200即高達1,500瓦，B200也達1,200瓦。因此，傳統的氣冷散熱已非最佳解。

里昂發布「台灣散熱解決方案」產業報告指出，GB200 Oberon 機架的價格較高，因此對ODM廠來說，關鍵在於營運資金及自製能力，而不是冷卻技術的差異。鴻海、廣達及緯穎可望是GB200的受益者，里昂都給予「買進」評級，目標價分別為210元、340元、2,900元。

至於液冷零組件，里昂所拜訪的大多數ODM/OEM廠都依賴整體解決方案（鴻海旗下的鴻佰除外）。在2025年，也就是液冷起飛元年，這對於奇鋐等全方位解決方案供應商應該是利多，里昂給予奇鋐「優於大盤」評級，目標價為750元。不過，水冷板產能積極擴張，里昂因此擔心潛在的價格競爭及供應過剩。

另外，里昂看好股價仍落後的嘉澤，給出「買進」評級，認為嘉澤更能受惠於液冷趨勢，並且擁有完整的通用快速斷開（UQD）產品線，目標價為2,040元。

里昂也看好分歧管利基廠高力，同樣給予「買進」評級，目標價為630元，因為高力在冷卻液分配裝置（CDU）市場的市占成長，加上客戶Bloom Energy受惠於AI數據中心驅動燃料電池需求不斷成長，高力跟著受益。

在里昂的評級系統中，「買進」是指預期總報酬（包括股利在內）超過20%，「優於大盤」是指預期總報酬低於20%但高於大盤。