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裕慶-KY競拍超額認購2.33倍、每股138元 6月13日公開申購

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

裕慶-KY辦理初次上市普通股股票(IPO)競價拍賣承銷作業，11日在台灣證券交易所以公開方式完成電腦開標作業，本次辦理競價拍賣4,422張，已全部順利拍賣成功，得標加權平均價格為184.69元，超額認購2.33倍，每股承銷價138元， 6/13~17日辦理公開申購。

裕慶-KY本次辦理上市前公開承銷競價拍賣，市場反應熱烈，吸引參與投標的合格投標數量共計10,304張，競價拍賣超額認購比率達2.33倍，其中法人得標數量共150張、佔總得標數量為3.39%。

裕慶-KY將在6月13日至6月17日進行公開申購，承銷張數1,105張，承銷價格138元，預計6月19日公開抽籤，6月25日掛牌上市。

裕慶-KY憑藉旗下商用展示架具備設計、量產、服務全方位解決方案，透過智慧電子化設計開發、直接銷售比例客戶結構優化，以及自動化生產能力精進等，不僅奠定全球大型量販品牌通路、食品飲料、服飾鞋類等品牌客戶的長期業務黏著度，並有助集團營運成長。

受惠Lowe’s、Kohl's、Boot Barn等客戶進行門市改裝、新展店計畫，帶動商用展示架良好訂單出貨認列，挹注5月合併營收達2.9億元，年增0.56%，創歷年同期次高。

展望2024年，裕慶-KY持審慎樂觀看法。隨著集團不斷擴大全球業務接單布局，近期更與全球知名連鎖化妝品品牌客戶洽談合作機會；裕慶-KY針對旗下商用展示架、智能電動床產品開發投入電子裝置結合，包括智能灌溉植物展示架、應用於智能電動床之智能感測模組等，並已陸續與客戶完成送樣、廠內驗證，有機會在下半年陸續完成試量單出貨，挹注未來營運。

認購

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