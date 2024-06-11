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裕慶-KY競拍加權平均得標價184.69元 超額認購2.33倍

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

裕慶-KY（6957）辦理初次上市股票競價拍賣承銷作業，11日於台灣證券交易所以公開方式完成電腦開標作業，此次辦理競價拍賣4,422張，已全部順利拍賣成功，得標加權平均價格為184.69元；裕慶預訂6月25日掛牌上市。

裕慶此次辦理上市前公開承銷競價拍賣，市場反應熱烈，吸引參與投標的合格投標數量共計1萬304張，競價拍賣超額認購比率達2.33倍，其中法人得標數量共150張、占總得標數量的3.39%。

裕慶將於6月13日至6月17日進行公開申購1,105張，承銷價格訂為138元，預計6月19日公開抽籤，並訂6月25日掛牌上市。

裕慶憑藉旗下商用展示架具備設計、量產、服務全方位解決方案，透過智慧電子化設計開發、直接銷售比例客戶結構優化，以及自動化生產能力精進等，奠定全球大型量販品牌通路、食品飲料、服飾鞋類等品牌客戶的長期業務黏著度。

裕慶受惠於Lowe’s、Kohl's、Boot Barn等客戶進行門市改裝、新展店計畫，帶動商用展示架良好訂單出貨認列，挹注2024年5月合併營收達2.90億元、年增0.5%，並寫下歷史同期次高。

展望2024年，裕慶持審慎樂觀看法，表示集團不斷擴大全球業務接單布局，近期更與全球知名連鎖化妝品品牌客戶洽談合作，旗下主要客戶訂單持續保持良好需求。

裕慶也針對旗下商用展示架、智能電動床產品開發投入電子裝置結合，包括智能灌溉植物展示架、應用於智能電動床的智能感測模組等，並陸續與客戶完成送樣、廠內驗證，有機會於下半年試量單出貨，挹注營收成長動能。

營收

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