新股抽籤來了！裕慶-KY 17日前申購、公開申購價138元

裕慶-KY（6957）採競價拍賣方式辦理承銷，11日完成，接下來將在13日至6月17日辦理公開申購，19日公開抽籤，公開申購價格138元，有興趣的投資人可得趕在17日前申購。

裕慶金屬初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理；裕慶-KY公司辦理競價拍賣股數4,422仟股，公開申購股數為1,105仟股，本次參與投標之投標單筆數計1,128筆，合格標單共1,073筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於11日於證交所經由公開方式完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格168.28元、最高得標價格224.4元，得標加權平均價格184.69元。

另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，裕慶金屬競價拍賣最低承銷價格為120.00元，本次辦理公開申購價格為138.00元，6月13日至6月17日為公開申購期間；6月19日為公開抽籤日。

裕慶-KY 1998年設立於南投，主力商品為商用展示架與智能電動床機構件，2008年至中國大陸蘇州設立生產基地，2020年併購美國Beeline成為集團旗下子公司，負責設計、業務開發及倉儲管理，逐漸從代工廠轉型成為從設計、製造到服務的全方位大廠，公司主要客戶包括無酒精飲料龍頭企業Coca-Cola、筆記型電腦大廠HP，以及家居裝修零售巨頭Home Depot等全球領導品牌，深入美國各項消費通路領域；此外，居家生活用的智能電動床所需內部精密金屬結構與製造技術亦優於同業，使得裕慶-KY成為智能電動床廠商之全球獨家製造廠。

裕慶-KY去(2023)年營收38.6億元，毛利率高達46.5%，每股稅後盈餘（EPS）18.11元，配發現金股利每股13元，盈餘配發率達71.78%；今(2024)年第1季毛利率成長至48.2%，稅後淨利達2.2億元，每股稅後盈餘（EPS）4.57元。美國消費通路店面平均2到5年即會重新裝修，今年主要客戶仍會持續推動店面改裝及展店計畫，再加上持續開發新品牌客戶，有助於挹注未來營運成長動能。