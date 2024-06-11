6月唯一規模翻倍 ETF 00936自12日起暫停初級市場申購

在搶息買盤積極入市之下，台新永續高息中小（00936）規模翻倍，然因目前尚無收益平準金，可分配收益已達上限，為防止配息金額因規模持續增長而減少，將於6月12日起暫停初級市場申購，投資人宜密切留意合理折溢價。

根據台新投信11日公告，為避免除息日前因大量申購，使在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，保障既有基金受益人之權益。故依本基金證券投資信託契約第20條第1項及第32條第2項規定辦理，進行ETF初級市場暫停申購。投資人因故無法進行初級市場申購者，仍可透過證券交易市場（次級市場）交易，委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。

台新永續高息中小3日盤後公告擬於6月18日每單位除息0.25元，以3日收盤價換算，單月配息率1.36%、年化配息率有望上看雙位數消息一出，連日買盤踴躍，申購金額依序為4日9.23億元、5日13.9億元、6日13.55億元、7日13.93億元，推升規模由46.56億元，翻倍至98億元，是254檔ETF中唯一一檔6月規模翻倍的ETF；然在買氣強大之下，台新永續高息中小進行配售作業也造成溢價頻頻。

提醒投資人，台股ETF合理折溢價在0.5%以內，投資人宜密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，因市價終究會往淨值靠攏，宜留意兩者收斂的風險。

有買進計畫的投資人，須留意買貴風險；目前持有的投資人，則須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；而套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。

根據台新投信第一階段配息公告，6月台新永續高息中小將進行成立以來第三度月配息，配息金額依序為0.11元、0.16元、0.25元，6月配息金額創高，實際配息公告日在6月14日，最後買進日為6月17日，收益分配發放日為7月8日。前二次除息皆是於除息日當日即完成填息。

此外，台新永續高息中小也公告首次配息組成調整，在3月31日評價的收益分配組成占比資訊中，股利所得占比預估值由10.09%調整至51.18%；利息所得占比從原先的0.36%調整為1.73%；已實現資本利得占比則由原先的89.55%降至47.09%。上述預估股息占比為預估資訊，謹提醒投資人仍應以實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額為準。

台新永續高息中小加入收益平準金機制於6月3日獲得主管機關核准，將自7月30日起生效，也就是說，最快在8月除息時就能開始動用收益平準金作為ETF配息的來源之一。