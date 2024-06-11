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台股下跌66點 三大法人賣超403億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股11日開高走低，早盤以21984.42點開出，盤中最高一度達22003.71點，但後續持續下殺，終場翻黑收在21792.12點，下跌66.26點，跌幅0.3%，成交量5015.29億元，三大法人賣超403.56億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超332.92億元，投信買超39.68億元，自營商賣超（合計）110.33億元，其中自營商（自行買賣）賣超30.51億元，自營商（避險）賣超79.81億元。

航運股為今日盤面焦點，貨櫃三雄盤中遭遇賣壓，早盤開高後，終場皆重挫，拖累整體類股指數跌幅達5.77%，其中陽明（2609）更是收跌停74.7元，下跌8.2元，長榮（2603）則是收在197.5元，跌幅9.4%，下跌20.5元，萬海（2615）終場收88.2元，下跌8元，跌幅8.31%。

三大法人 自營商

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