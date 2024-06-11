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證交所股東常會 將討論4.6元股利案

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣證券交易所股份有限公司2024年股東常會訂於6月14日舉行，會中將討論每股配發4.6元股利案，為近五年來第三高水準，其中包括3.1元現金股利及1.5元股票股利。

證交所本次股東常會主要議案，包括證交所2023年度營業報告及財務報告、監察人查核報告、員工酬勞分配情形；並承認證交所2023年度營業報告、財務報表及盈餘分派案；另討論證交所以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正公司章程第8條條文案。

受惠台股去年大漲3,793點，歷年第二大漲點，帶動成交量增加，證交所獲利水漲船高，可分派股利同步回升。證交所規畫每股配發4.6元股利，僅次於2021年的6.4元及2020年的5.6元，且為2018年以來連續第六年配發股票股利。

股利 證交所

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