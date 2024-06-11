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台股一高衝高22003點創天價 賣壓出籠指數翻黑殺尾盤

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股今日衝天價後，獲利了結賣壓出籠，指數遭壓回翻黑作收。圖／聯合報系資料照片
台股今日衝天價後，獲利了結賣壓出籠，指數遭壓回翻黑作收。圖／聯合報系資料照片

台北股市端午連假後第一個交易日，上衝下洗，早盤回應連假期間費半指數創新高，帶動台積電ADR（美國存託憑證）上漲而開高，指數震盪走高，並在10時6分衝過2萬2千點大關，以2萬2003點刷新盤中最高點紀錄，但隨後賣壓出籠，指數遭壓回，中午左右大盤已翻黑，多方失守平盤，尾盤台積電賣壓加大，加權股價指數收黑下跌66點，以2萬1792點作收，跌幅0.33％，成交金額5015億元。

台北股市11日從原本跳空開高，指數刷新天價後反轉向下，高檔出現黑K棒且成交量有超過5千億，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，大盤因為開高走低，量能有較大，雖然有出量，但黑K並不是很長，今天指數殺尾盤是因為台積電尾盤賣壓所致，但尾盤的買賣盤通常參考性較低，以目前的價量結構而言，多方控盤的格局並未改變。

蔡明翰指出，美國聯準會利率決策會議召開及美國CPI（消費者物價指數）報告公布在即，是市場關注的資金面訊息，導致股市會有較大震盪，台股11日能開高是因為端午連假期間，費半指數創高的帶動，但因本周變數較多，因此指數衝高後，獲利了結賣壓較大，電子權值高開高走低，導致台股指數翻黑，但這只是短期現象，趨勢目前仍維持多頭格局，整理之後應該會再創高。

盤面上比較吸睛的是航運族群的走勢，蔡明翰說，累積較大漲幅的航運族群11日開高走低，賣壓非常沉重，貨櫃三雄中的陽明跌停收盤，一度跌停的長榮收跌9.4％ ，萬海收跌8.32％。

受到聯合國安理會表決通過支持以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯立即停火並釋放人質的決議影響，歐線集運合約報價11日出現大幅度拉回，導致台股航運族群股價走低，因為先前已累積不少漲幅，導致股價賣壓沉重。

台積電 台股指數 美國聯準會

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