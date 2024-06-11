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台股盤中站上22,000點！終場紅翻黑跌66點收21,792點 台積電再創新高

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台股盤中站上22,000點！終場紅翻黑跌66點收21,792點 台積電再創新高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股11日盤中再度創下歷史新高，雖由台積電帶頭攻，整體盤勢卻開高殺低，盤中最高22003.71點，收盤指數21,792.12點，跌66.26點、跌幅0.30%，成交金額5,015.29億元。另外，櫃買指數也收跌0.01%。台積電（2330）收883元、漲4元，再度創下歷史新高。

AI族群漲跌互見，鴻海、研揚、健策、緯穎、廣達、英業達等；反觀世芯-KY、廣明、勤誠、高力、創意、智原、緯創等則修正整理。

強勢族群方面，其中生技股表現亮眼，包括永昕、中裕、中天、松瑞藥、合一、恆大、康那香、毛寶、合世、美德醫療-DR、和桐、熱映等。重電族群的華城、亞力、士電等表現亮眼。

另外，在成交量排行榜上，量大又具漲幅的人氣股，包括：精材、奇鋐、三商壽、亞力、松瑞藥、一詮、新日興、聯上發等，表現強勢。

統一投顧分析，美國5月非農就業數據超乎市場預期，市場靜待本周三（12日）美國CPI數據，及FOMC會議的利率點陣圖方向。另外，輝達（NVIDIA）股票分割後仍呈現上漲，有助於台股AI類股的股價表現。

台股上周指數雖創新高，但成交量並未明顯放大，短線上出現量價背離，本周必須再補量上漲去推升指數；然台股目前技術面多頭排列，拉回仍可偏多操作，類股輪動快速，建議電子、金融、傳產均衡佈局，操作聚焦半導體先進製程、GB200 供應鏈、AI PC 概念、科技新品發布概念、貨櫃三雄、壽險、高殖利率個股等族群為主。　

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