京城銀董座證實合併談判持續中 盤中大漲逾4%

京城銀行（2809）7日舉辦股東會，對於合併案傳聞，正、副董事長戴誠志、蔡炅廷首度表態，證實合併談判持續中，京城銀11日股價盤中大漲逾4%，一度漲至64元。

戴誠志低調點頭表示併購為進行式，但不願再回應更多細節，京城銀行曾經想併購別的銀行（安泰銀），但另一方面也不排斥被併。

對於外傳的併購價在每股50元至55元，以及兩階段收購等傳言，戴誠志沒有評論，只表示併購不是只有價格，也要保障員工及客戶權益。

有小股東表示外傳收購價格在每股50至55元，相較於現在京城銀的市價太低，戴誠志表示，所有股東都有賣股權利，股東可以認為現在價格較好就先賣，但也有可能認為未來的合併者也很好，更有利於日後股價，因此選擇留下。

關於兩階段併購案方面，戴誠志對於是否採取二階段的收購，以及併購價格區間，都不願證實，表示現在還不成熟。

京城銀行2024年5月自結稅前盈餘5.40億元，稅後純益4.26億元，月增18.3%，累計2024年1至5月稅前盈餘達33.48億元，稅後純益28.05億元，比去年同期成長78.3%，累計每股稅後純益（EPS）為2.52元。