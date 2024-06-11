台積電股價上看1千...公告實施庫存股是為拉盤？投資達人搖頭：偏主觀預測

前幾天台積電公布實施庫存股，我看到不少大大因此認為台積電會繼續漲到破千元，真的嗎？

未來台積電能不能挑戰千元，這應該跟庫藏股的直接關聯性不高，先看台積電這次實施庫藏股，是為了「抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋」，每股區間價格在598～1281元，買回的金額上限為41.61億元，我想大大應該是看到價格上緣是1281元，才會因此聯想到股價會漲到這麼高。

庫藏股價格區間的法規是：

1、董事會決議當日收盤價的70％。 2、董事會決議前10個營業日或30個營業日之平均收盤價（兩者取高）的150％。

所以價格是按照法規去決定的，並不是台積電自己喊。

那麼，台積電這次發行庫藏股的目的「抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋」是什麼意思？

簡單來說，很多上市櫃公司為了留才，都會祭出許多福利政策，員工配股正是其中之一。

但員工配股又會讓股本膨脹，稀釋EPS，所以像台積電這次實施庫藏股就是為了抵銷這樣的影響。

也有大大說，但台積電前天（6月5日）公佈實施庫藏股以後，隔天（6月6日）台積電就大漲了耶！真的不是為了拉股價嗎？

最近打開新聞幾乎都是台積電、AI、黃仁勳的話題，題材性非常高，所以台積電有個風吹草動，可能就會出現很多聯想，像是價格的想像等等，只是因此斷定實施庫藏股會直接漲到千元以上，是偏向比較主觀的預測了。

有些公司在股價低迷時，確實會實施庫藏股護盤，但以台積電目前的股價和形象，我想沒有理由要護盤或是拉抬股價。

還是單純一點來看，少一點聯想，回歸到公司本質就好。

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