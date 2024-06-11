端午後再創天價 台股早盤突破2萬2千點大關 台積電繼續穩定撐盤
台北股市多頭今日展現實力，在COMPUTEX（台北電腦展）絢麗落幕、端午節過後，大盤指數跳空開高，震盪走高，上午10時6分指數來到2萬2003點，再度刷新歷史紀錄。台積電繼續發揮穩定撐盤角色。
資深分析師許博傑表示，上周五連假前，電子股的成交比重已降至5成5，隨著COMPUTEX結束，電子短暫休息，6、7月是除權息旺季，市場資金可能轉往高殖利率及高股息族群，指數漲多，「居高思危」，轉向股價位階相對較低的高股息是不錯的選擇。
大盤目前結構雖有改變，但指數並未走跌，連假後第一天開盤，指數開高並在1個多小時後就衝上2萬2千點關卡，再創台北股市里程碑。
至於三大法人連續兩周賣超台股，投資人是否該擔心？許博傑分析，外資買賣台股會參考台匯，台幣若偏弱，對台股就賣的多；投信法人主要是因為ETF（指數型股票基金）操作換股，仍在買方；自營商則是跟著外資賣，從結果來看，就是三大法人賣超台股，但台股還在漲。
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