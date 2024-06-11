台股開盤漲126點 台積電漲13元開892元

台股11日開盤漲126.04點，開盤指數21,984.42點；台積電（2330）以892元開盤、漲13元。

凱基投顧分析，上周四（6日）台股由台積電領漲帶動大盤，盤中締造21,970點歷史新高，日線則是留下多方缺口（21,510~21,847點），上周五（7日）出現創高後拉回走勢。

若參考今年以來台積電大漲帶動大盤創高後的回檔走勢經驗，短期內大盤走勢將陷入整理，上周五大盤收跌符合之前走勢經驗，就目前大盤技術面觀察，周五大盤低點21,823點一度跌破前一日低點21,847點，所幸最後收盤站回。

本周倘若再度跌破，短線將會開始由強轉弱，接下來若進一步跌破21,510點也就是回補上周四多方缺口，此次大盤創高走勢就會暫告一段落。

上周五電子股占大盤成交比重降至55%，將使電子類股難以全面上漲，部分市場資金由電子流出轉向金融以及傳產類股中的電線電纜、重電、營建、紡織等族群。

在操作上，近日除留意相關強勢股的表現外，並且關注5月營收亮麗而且股價有所表態大漲的相關個股。

周一（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,868.04點，漲69.05點、漲幅0.18%；S&P500指數漲0.26%；那斯達克指數漲0.35%；費半指數漲1.42%。

美股S&P500指數和那斯達克指數周一同創收盤新高，美國公債殖利率走高，基準美國10年期公債殖利率收在4.468%。上周五（7日）公布的美國5月就業數據強於預期，交易員認為9月降息的機率降至50%。

周三上午將公布通膨數據，同日下午Fed發布決策。市場普遍預期Fed會按兵不動，會從其經濟預測和主席鮑爾的談話尋找今年利率走向的線索。

目前有41%的經濟學家預料Fed在「點狀圖」中發出今年降息兩次的信號，也有同樣多的人認為，決策者會暗示只降息一次或根本不降息。

一年一度的蘋果WWDC大會在台灣時間6月11日凌晨一時登場。蘋果宣布推出AI功能「Apple Intelligence」。Apple Intelligence在理解用戶個人情境下，辨識重要的通知、並生成文字（回答問題、摘要、協助寫作）和圖像，後者有三種風格（素描、插圖、動畫），可跨App運作。

三大法人上周於集中市場，外資賣超244.6億元；買超開發金20.2萬張最多，賣超中信金19.9萬張最多；投信買超262.5億元，買超長榮航23.4萬張最多，賣超聯強4.3萬張最多；自營商賣超263.2億元，買超中石化3,324張最多，賣超宏碁8,099張最多。

統一期貨表示，根據選擇權金流分析，外資布局了0.09億元的偏多部位，自營商則局局了0.79億元的偏空部位。在選擇權未平倉部分，6月W2周選擇權的賣權最大未平倉仍為21,500點，買權最大未平倉仍為22,000點，顯示最大OI區間中性。

在期貨方面，外資夜盤加碼了2,221口空單，日盤則減少了607口空單，使未平倉淨空單增至-12,957口。十大特定法人加碼了285口空單，未平倉空單增至-8,695口。