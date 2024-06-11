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美股那指收高台積電ADR勁揚 法人：AI續唱台股多頭

中央社／ 台北11日電

美股標普、那斯達克指數收高，輝達（NVIDIA）拆股後首個交易日也收紅，台積電ADR勁揚，台股今天在端午連假過後開盤，法人預料，台股長線多頭趨勢不變，AI概念股、半導體供應鏈仍將是盤面主軸。

美國聯邦準備理事會（Fed）召開利率決策會議之前，華爾街股市今天走高收紅，其中標普500指數及那斯達克指數收盤都創下新高紀錄。

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）在拆股後的首個交易日開低，早盤一度下跌，隨後翻紅，終場上漲0.75%、收121.79美元；台積電ADR勁揚2.29%，收在168.16美元。

科技大廠陸續將生成式AI技術導入產品，蘋果（Apple）美西時間10日在全球開發者大會（WWDC）上，也正式宣告進軍生成式AI領域並與OpenAI合作，免費導入ChatGPT至Siri，蘋果也強調其人工智慧專注於應用程式整合和安全隱私。

台股上週週線收紅，指數大漲684.16點，漲幅3.23%，終場收21858.38點。市場將關注，台股能否突破上週盤中高點21970點，首度站上22000點大關。

日盛投信台股投資研究團隊指出，台股短線創高，類股輪動快速，長線台股多頭趨勢不變，AI概念股、半導體供應鏈仍將是盤面主軸，6月13日FOMC會議發表利率看法，市場關注今年是否有降息機會。

AI 台積電 台股

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