金融股偏證劵、壽險…如果下半年沒有股災！ 專家：明年股價有可能會因高股息大幅拉高
【股市爆料同學會．百變金融女王】
17金融股公告除息日、現金發放日。
大盤一再創新高，通常天燈很難預測高點。所以當大盤突破18619，就一直漲。尤其台灣擁有世界級的兩道光：
1.半導體
2.AI。
連央行總裁在立法院，也強調金管會示警居高思維。
我個人看大盤指數（不準正常，因為艾略特波浪理論或道氏理論，高點測不到，只有神才知道高點到那，才會走修正波。）：
2020年3月低點8523，
2022年1月高點18619，
相差18619-8523=10096
2023年10月低點12619，
12619十10096=22715。（我個人覺得需要注意的等距點位，要看營收，支撐的起股價嗎？）
我是個高低點都用策略存的存股族，所以大盤不是我的重點，大盤只是順帶一提，與金融比較相關的是：
1.金控證劵成長
大盤成交量，去年大盤成交量是3千億，今年是4千億。帶動證劵手續費成長。例如前5個月元大金的經紀手續費成長（今年前5月10540-去年前5月6451=4089/6451=63 ％ ）63 ％。
2.金控壽險成長
大盤創新高，許多壽險有股票的資本利得。
如果下半年沒有大股災 ，那金控的偏證劵、偏壽險。明年股價有可能會因高股息而股價大幅拉高。近期大盤一直創歷史新高，但許多金融個股都沒站上前高，或許是月配、季配ETF太誘人，導致許多存金融的人，轉存ETF。所以還沒有看見落後補漲行情，期待中！
以上純屬記錄個人操作策略及資訊探勘心得。僅供參考，不建議作為投資依據。
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