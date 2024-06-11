台積13日除息 法人估當天填息

台積電去年第四季季配息每股配發現金股利三點四九九七八九六九元，將於周四（十三日）除息。近期台積電股價走勢強勁，屢創新高，僅約百分之○點四漲幅即可填息，法人看好除息當天填息機率高。

台積電此次季配息將發出九○七點六二億元現金，預計七月十一日發放股息，可望為台股帶來新一波資金活水。台積電上周五股價跌十五元、收八七九元。

統計顯示，台積電二○一九年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息（三月十八日）即隨美股科技股表現強勢，完成歷來第十四次季配息除息當天填息。

配息政策上，台積電已預告未來股息將穩定增加。台積電五月十日臨時董事會決議，提高今年首季季配息至每股現金四元，普通股與ＡＤＲ除息交易日為今年九月十二日。

據統計，台積電季配息近兩年調升頻率增加、加碼額度擴大，季配息實施初期，每股配發現金股利二點五元，歷時七季之後調升至二點七五元並維持八季後，調升至三元。季配息三元兩季後即拉升至三點五元，再兩季後又增加至四元，等於近一年來，每兩季增發○點五元，跳升速度變快，也讓股東充滿期待。

法人看好，台積電自由現金流穩健，全年現金股息將穩定提升，預估今年股息十六元起跳，隨營收獲利提升，二○二五年至二○二六年現金股利有望廿元至廿四元起跳。