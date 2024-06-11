台積13日除息 拚當日填息

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）2023年第4季季配息每股配發現金股利3.49978969元，將於本周四（13）日除息。

近期台積電股價走勢強勁，屢創新高，僅約0.4%漲幅即可填息，法人看好本周四將除息當天填息機率高。

台積電此次季配息將發出907.62億元現金，預計7月11日發放股息，有望為台股帶來新一波資金活水。台積電上周五股價跌15元、收879元。

統計顯示，台積電2019年採季配息以來，多能快速填息，前一次除息（3月18日）即隨美股科技股表現強勢，完成歷來第14次季配息除息當天填息。

就配息政策上，台積電已預告，未來股息將穩定增加。

台積電5月10日臨時董事會決議，提高今年首季季配息至每股現金4元，普通股與ADR除息交易日為2024年9月12日。

台積電 配息

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