台股三題材 支撐多頭行情… 法人看好大盤月底前衝22,500

台股端午節後不看淡，法人指出，在蘋果全球開發者大會（WWDC）、台積電（2330）除息帶動樂觀情緒、股東會行情等三大題材帶動下，有望支撐台股延續多頭行情，大盤6月底前上看22,500點。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）結束，加上端午節假期效應，台股加權指數上周五拉回整理，小跌44點，收在21,858點。另一方面，內外資法人一致看好的人工智慧（AI）趨勢大贏家輝達，美國時間7日股票分割，10日以調整後價格交易，原本被視為激勵其股價持續走強的利多，但10日早盤輝達股價一度跌逾3%，為AI相關族群蒙上陰影，連帶台股在端午節後會否變盤受到關注。

綜合華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等看法，今（11）日台股仍有高檔整理壓力，走勢可能比較溫吞，但拉長時間來看，台股多頭格局不變，因有三大題材帶動。

首先是WWDC，雖然輝達重要性日增，但蘋果影響力也不容忽視。黃文清指出，投資人可觀察蘋果導入AI的進度，對新功能及新品的影響，將影響下半年供應鏈。

再來是台積電將於13日除息，法人一致看多，最近外資證券也紛紛調高目標價，除息日的秒填息機率極高。儲祥生指出，台積電5月營收出色，展望持續看多。只要台積電強，台股大盤的點數就不會差。

儲祥生指出，外資在2020至2022年大賣超台股，去年來站在買方，但預期仍有回補空間；台積電前景佳，是台股今年大漲的主力，更將是外資回補重要指標。

第三是股東會行情。上市櫃5月營收將於今日全數揭曉，加上股東會旺季來臨，有利財報強的企業。黎方國對台股後市看法樂觀，認為大盤在月線約21,500點會有下檔支撐，短期可望衝上22,500點。台積除息當天將使大盤蒸發100多點，不然指數可能衝更高。