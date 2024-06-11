台塑四寶大戶持股比下滑 散戶暴增

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑四寶股東結構中，千張以上大戶占比一向非常高，南亞、台化千張以上大戶占集保庫存數比都在八成左右，台塑化占比更高達95%以上，不過從去年第3季開始，台塑（1301）千張以上大戶占比已降至八成以下，反倒小散戶過去一年人數暴增，台塑一至五張小散戶成長46%居冠。

根據台灣集中保管結算所統計，台塑四寶的股東結構，台塑在去年6月17日的千張以上大戶人數323人，占比82.39%，到了去年8月25日後首度降至79.87%，至上周五（6月7日）大戶占比更降至75.49%，人數也降至289人。其餘南亞、台化及台塑化的千張以上大戶人數從去年至今也都下滑。

台塑四寶股東結構中，占比排名第二名的是持有股票一至五張的散戶。台塑持有股票一至五張的人數，由去年6月17日的10.2萬人增加至上周五的14.9萬人以上，人數增加了46%。

台塑化 散戶

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