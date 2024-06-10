美化帳面獲利 壽險業4月大舉賣出台股近800億

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，其中，相較於銀行在4月仍大買台股232億，壽險業者在4月反向賣出近800億，成了非常鮮明的對比。金融圈人士指出，儘管台幣匯率在4月仍貶值，但由於避險成本仍處於高檔，使壽險業者仍必須處份相當的部位來美化帳面獲利，而壽險業在4月賣出近800億台股，單月賣出台股金額也是今年以來最高。

不過，相較於全體壽險業者在3月淨減碼股債585億，儘管壽險業者在4月大賣約788億台股，但由於壽險業4月也大買國內外債券、海外股票，因此，反而4月整個股債投資呈淨加碼291億，尤其大量買進台債部位，連續三個月合計買進逾千億台債，亦為壽險業者除了買進台幣的美債ETF之外，在投資面節省避險成本其中一種方式。

金管會統計，4月的全體壽險業者持有股票市值包括了國外股票5331億、國內股票（台股）1兆9796億，其中對台股部位，較3月市值減少685億，倘若考量到加權指數四月上漲0.50%，扣掉股票增值部分推算減碼788億；而另一方面，若計算S&P500指數四月下跌4.16%的影響，則國外股票看似4月加碼126億，但實際上扣掉股票下跌部分，則加碼金額反而應該是343億。

在國內外債券部位方面，和3月相較，帳面價值增加2906億，若計算4月台幣貶值1.73%，以及目前壽險業者的債券部位，有88%是海外債，以及美債約在4月下跌5.2%的影響，以及壽險業者平均已把約9成的部位放在AC，非AC比重僅有10%等前提來計算，則業者在4月應有加碼海外債284億。

至於台債方面，假設國內外部位有12%是台債，四月台債部位約增加346億，此外，由於十年期以上台灣公債價格在四月下跌4.18%，有評價損失106億，因此業者應有加碼台債452億。

相較於壽險業者在3月大賣台股400億、並同步減碼海外債券451億，在4月則明顯的在台股和美債上，採取不同的策略，一方面放大台股的賣股幅度，但另一方面則「轉賣為買」，回過頭來加碼美債284億，而在海外股票，壽險業者則放大買進力道，3月落袋為安98億，但4月則大舉反手買進等值343億的海外股票部位，除了美股之外，壽險業者指出，也包括逢低買進新興市場的股票。

值得注意的是，比起國內股票像是被當成「提款機」持續賣出，以及海外股票、債券進進出出，壽險業者對於台債，則已呈現好幾個月的「穩定加碼」，繼2月加碼209億之後，3月再加碼364億、4月再加碼452億，合計三個月來連續買進逾千億的台債。