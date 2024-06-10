ETN趨勢導航／兆豐半導體氣候N 放閃
美國降息機率上揚，加上台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）引爆人工智慧（AI）題材，台股上周強彈684點，漲幅3.2%，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，兆豐半導體氣候N（020041）單周上漲5.8%，登上冠軍寶座。
最新公布美國ISM製造業數據欠佳，加上勞動力市場正在降溫，提振聯準會（Fed）今年降息希望，10年期美債殖利率下滑，帶動美股轉強。
台股上周由台積電股價創高領漲，再創史上新里程碑，統計集中市場單周漲684點或3.2%，由黑翻紅；櫃買市場周線漲3.53點或1.3%，連四紅。
追蹤台股標的為主的26檔ETN中，上周僅六檔打敗兩市大盤，主要受到盤面再度上演台積電「一個人的武林」戲碼。其中，以兆豐半導體氣候N單周漲幅5.8%居冠，第二、第三名分別為富邦蘋果正二N、元大櫃買半導體N，漲幅分別為5.03%、5.02%。
上周漲幅前段班主要分布於半導體、IC設計等族群，元大上櫃ESG成長N、兆豐上櫃ESG電菁N、元大台股領航N、統一IC設計臺灣N、元大IC設計N、元大綠能N、策元大加權策略N等，單周漲幅在2.5%至3.9%不等。
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