就市論勢／IP、重電、折疊機 亮眼

盤勢分析

台灣與全球可能共同歷經史上最熱鬧也最受到注意的台北電腦國際展，除參與廠商、拜訪人數、交易金額都創歷史新高外，科技巨擘齊聚共同串聯AI創新未來將台灣半導體的重要性推上歷史高峰。其中輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳功不可沒，明星式AI旋風將費城半導體指數與相關個股股價也相繼推上歷史新高或近幾年新高。但隨即的發展是黃仁勳計畫賣股與NVIDIA可能遭遇反壟斷調查，可謂電腦展後的酒醒後遺症，接下來呢？誰能接棒再度炒熱台股。

台灣加權、櫃買、美國費城半導體、那斯達克、S&P 500等指數均呈現多頭走勢，而且都是創新高位階。台股近期也開始出現震盪，台股在6月6日達到21,970點後6月7日由重電、先進封裝、營建接棒。其中重電當日漲幅高達5.4%，先進封裝也有4.8%的表現。相對地散熱雙雄出現連續的較大跌幅，其中電腦展中呈現的AI伺服器水冷散熱呈現百家爭鳴狀態，造成競爭者眾的疑慮，造成股價明顯修正。

投資建議

台股在21,000點以上的類股輪動加速明顯，盤面震盪加劇，操作難度也持續增加中，近期很多子產業也容易出現突然漲多拉回的走勢；惟類股輪動之際，也有其他子產業持續推動股市維持高檔，因此股市動能持續存在。甚至過去連續下跌的矽智財（IP）、重電、折疊手機鉸鏈（hinge）也呈現落底反彈走勢，因此大盤仍呈現較正面趨勢。目前比較確定的是AI需求仍旺但是相關個股股價不低，貨櫃航運運價在走高，房地產價格在上漲。建議部分漲多電子持股轉換至金融、貨櫃航運，與跌深反彈電子類股。