快訊

耐震補強或危老重建 居住安全依然路迢迢

18歲男平均變矮1.2公分 女生卻長高 肥胖比率恐是原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中小型利基股 還有戲

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
法人力挺櫃買中小型股
法人力挺櫃買中小型股

台股近日延續偏多格局，盤面題材個股良性輪動，專家指出，隨電子權值股休息，市場資金轉戰中小型利基股，弘塑（3131）、世界、新潤等獲得法人買盤力挺，可望在盤勢震盪中脫穎而出，吸引短多青睞。

台積電挾調漲報價、買回庫藏股等利多題材，一度攻抵900元關前，帶動台股再寫史上新里程碑，技術面突破5月底跳空缺口反壓，日KD指標在50附近交叉向上，無論均線、型態、指標、量價皆有利於多頭。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股持續震盪偏多，選股重於選市，在集中市場空間拉開後，內資主導的櫃買市場短期或有補漲機會，建議優先關注近日獲得法人買盤挹注，且上周五（7日）股價強勢收高個股。

AI伺服器需求熱絡，帶動台積電CoWoS先進封裝產能供不應求，市場看好未來幾年將持續大幅擴充產線，弘塑目前交期拉長至近一年，近日股價轉強，盤中改寫1,315元歷史新天價，均華、家登、宜特、晶呈科技等大聯盟成員同步強勢。

輝達（NVIDIA）、超微（AMD）都表明將加碼投資台灣，台北國際電腦展效應外溢到房地產，加上中央銀行總裁楊金龍表示，升息不是用來對付房價，市場資金再次回到營建族群，新潤近日吸引外資買超，股價持續盤堅向上，聯上挾量攻高，締造掛牌後歷史新高。

世界受惠美中科技戰，加速半導體供應鏈轉單效應，第2季營運動能優於預期，加上日前宣布將與恩智浦半導體（NXP）合資在新加坡設12吋廠，添增後續營運動能，高股息ETF買盤持續挹注，股價有機會創高。

半導體 台積電 台股

延伸閱讀

國泰金前5月稅後淨利588億元 賺贏去年全年 EPS4.07元

輝達股票分割受矚目 台股後市聚焦美國利率政策

WWDC、黃仁勳支持台積漲價效應 法人：台股Q3上攻23,000

台積領軍除息大秀 台股迎1,160億資金活水

相關新聞

壽險業落袋為安 4月砍台股788億

台股四月劇烈波動，金融三業投資布局卻大不同。金管會公布最新統計，相較於銀行、證券業四月加碼台股二四四億元，壽險業大賣台股...

台積13日除息 法人估當天填息

台積電去年第四季季配息每股配發現金股利三點四九九七八九六九元，將於周四（十三日）除息。近期台積電股價走勢強勁，屢創新高，...

台塑四寶大戶持股比下滑 散戶暴增

台塑四寶股東結構中，千張以上大戶占比一向非常高，南亞、台化千張以上大戶占集保庫存數比都在八成左右，台塑化占比更高達95%...

台積13日除息 拚當日填息

台積電2023年第4季季配息每股配發現金股利3.49978969元，將於本周四（13）日除息。

中小型利基股 還有戲

台股近日延續偏多格局，盤面題材個股良性輪動，專家指出，隨電子權值股休息，市場資金轉戰中小型利基股，弘塑（3131）、世界...

就市論勢／IP、重電、折疊機 亮眼

台灣與全球可能共同歷經史上最熱鬧也最受到注意的台北電腦國際展，除參與廠商、拜訪人數、交易金額都創歷史新高外，科技巨擘齊聚共同串聯AI創新未來將台灣半導體的重要性推上歷史高峰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。