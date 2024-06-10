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中小型利基股 還有戲
台股近日延續偏多格局，盤面題材個股良性輪動，專家指出，隨電子權值股休息，市場資金轉戰中小型利基股，弘塑（3131）、世界、新潤等獲得法人買盤力挺，可望在盤勢震盪中脫穎而出，吸引短多青睞。
台積電挾調漲報價、買回庫藏股等利多題材，一度攻抵900元關前，帶動台股再寫史上新里程碑，技術面突破5月底跳空缺口反壓，日KD指標在50附近交叉向上，無論均線、型態、指標、量價皆有利於多頭。
台新投顧副總經理黃文清表示，台股持續震盪偏多，選股重於選市，在集中市場空間拉開後，內資主導的櫃買市場短期或有補漲機會，建議優先關注近日獲得法人買盤挹注，且上周五（7日）股價強勢收高個股。
AI伺服器需求熱絡，帶動台積電CoWoS先進封裝產能供不應求，市場看好未來幾年將持續大幅擴充產線，弘塑目前交期拉長至近一年，近日股價轉強，盤中改寫1,315元歷史新天價，均華、家登、宜特、晶呈科技等大聯盟成員同步強勢。
輝達（NVIDIA）、超微（AMD）都表明將加碼投資台灣，台北國際電腦展效應外溢到房地產，加上中央銀行總裁楊金龍表示，升息不是用來對付房價，市場資金再次回到營建族群，新潤近日吸引外資買超，股價持續盤堅向上，聯上挾量攻高，締造掛牌後歷史新高。
世界受惠美中科技戰，加速半導體供應鏈轉單效應，第2季營運動能優於預期，加上日前宣布將與恩智浦半導體（NXP）合資在新加坡設12吋廠，添增後續營運動能，高股息ETF買盤持續挹注，股價有機會創高。
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