證交所赴日交流 成果豐

臺灣證券交易所為強化台日交流合作，日前赴東京參與第16屆S&P DJI日本ETF研討會，除擔任研討會與談人外，並攜手臺灣指數公司於會場設攤，向國際專業機構投資人宣傳台灣資本市場與指數化投資發展現況。

同時，證交所分別拜會日本交易所、當地重要資產管理公司進行業務交流，及與國際指數公司洽談指數合作，行程緊湊成果豐碩。

S&P DJI日本ETF研討會為全球ETF重要盛會，歷年皆邀請日本金融廳、各大交易所、國際證券商、國際資產管理業者等近千名產官學界專家與會，盛況空前。

此次證交所於會中就「擴展被動投資解決方案 滿足多樣化的投資者需求」主題與談，分享台灣ETF市場最新發展，並與國際指數公司S&P DJI、國際資產管理公司互動交流。

證交所介紹，ETF等被動式投資商品在近幾年大受投資人青睞，統計台灣ETF的資產規模與共同基金比例，在2021年3月約為37比63，但至2024年3月止，已反轉成61比39。

證交所分享，台灣ETF商品相當多元，從不同產業、主題、策略，至不同商品如股票、債券、期貨等，亦有槓桿、反向等商品可供操作；近年來，為支持永續發展，台灣逐步拓展ESG相關ETF商品，方便投資人掌握永續投資趨勢。

台灣目前也在研議主動式ETF、多資產ETF等，並參考國外發展經驗，以及國內共同基金的發展實績，希望在符合投資人保護下，健全整體市場，同時亦與不同國家洽談跨境上市或連結式ETF等新商品，希望促進市場更多元發展。

證交所亦將持續豐富標的資產種類、推動主動式及多資產ETF，持續擴大ETF產品線，推動我國ETP市場成長。

證交所還攜手臺灣指數公司於會場設攤，推廣台灣資本市場、指數化投資及新服務，現場反應熱烈，互動熱絡。

證交所表示，台日資本市場交流密切，近年以商品互掛、共同行銷及人才交流等面向開展，目前積極推動台日跨境ETF合作，此行順道拜會日本交易所及當地重要資產管理公司，期望更快看到兩地ETF掛牌，讓日本投資人也可以在當地市場買賣台股ETF，輕鬆投資台灣市場。

臺指公司此行專程拜會日本交易所，交流指數業務及並取經IR溝通平台的建置及業務發展經驗；為開發前瞻型ESG指數，臺灣指數公司亦與國際指數公司洽談未來合作計畫，期為台灣市場發展多元化ESG商品。