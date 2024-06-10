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耐震補強或危老重建 居住安全依然路迢迢

18歲男平均變矮1.2公分 女生卻長高 肥胖比率恐是原因

TIP專區新增五檔商品

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣指數公司宣布，日前已於臺灣證券交易所網路資訊商店（Data E-Shop）「臺灣指數（TIP）專區」，新上架臺灣多因子優選高股息30指數、 特選臺灣優利高填息30指數、臺灣優選成長高股息指數、特選臺灣高息動能指數、臺灣價值高息指數等五檔指數收盤成分股檔。

「臺灣指數（TIP）專區」參考國內外資訊用戶需求，新增五檔指數盤後資訊商品，累積已上架19檔指數相關資訊商品，與權證借券餘額表等兩項市場資訊商品，內容豐富多樣，希望藉由Data E-shop提供一站式簡便、介面友善以及易於操作的優質資訊平台，方便各界訂購指數及市場相關資訊。

臺指公司表示，將持續蒐集使用者意見，提升服務品質，希望以高效、優質、敏捷的服務發揮數據資料應用價值，即時滿足市場多元加值資訊需求各界，如有訂製資訊需求，歡迎使用「客製化服務申請」功能直接聯繫。

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