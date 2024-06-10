TIP專區新增五檔商品

台灣與全球可能共同歷經史上最熱鬧也最受到注意的台北電腦國際展，除參與廠商、拜訪人數、交易金額都創歷史新高外，科技巨擘齊聚共同串聯AI創新未來將台灣半導體的重要性推上歷史高峰。

2024-06-10 23:41