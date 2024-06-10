SCFI 連九漲 再掀法人上調航海王獲利潮

全球海運市場在紅海危機延燒等事件推動下，上海集裝箱出口（SCFI）指數已連九周上漲，且法人機構預期，隨全球海運市場隨歐洲旺季提前，美洲線即將進入需求旺季，亞洲中轉港塞港加劇中，已掀新一波航海王的獲利上修潮。

SCFI指數在上周收盤時，上漲140.1點、周漲幅4.6%，各航線全面上漲，其中，亞洲及美東線分別上漲5.6%、3.3%。

永豐、台新等投顧指出，由於紅海繞道持續，需求回溫，航商航班時間拉長造成延誤，4月航商準班率降至52.1%，約當2020年10月時的水準，其中，亞洲的中轉港口新加坡、馬來西亞巴生港、印度等陸續出現塞港加劇現象，東南亞航線的6月中報價喊到每20呎櫃（TEU）800美元。

南美先前因巴西對中國產品提升關稅出現搶運，隨著搶運潮進入尾聲，上周運價漲幅相對較小，而6~8月為北美線運送需求旺季，預期短期運價易漲難跌。

根據統計，在SCFI連續多周上漲後，法人圈也掀起新一波航海王上漲獲利潮，其中，自5月中下旬以來，在長榮海運（2603）方面，上修後的今年每股獲利（EPS）預估在22.7~34.4元間；陽明方面，在法人上周調高獲利預估後，整體法人圈的今年EPS預估已上看8.8~12.8元間；萬海方面，狀況與陽明類似，法人已上修今年EPS至9.7~11元。

長榮方面，隨5月北美線長約調漲，現貨上漲，法人預估第2季營收1,021億元、年增52%，預估稅後獲利204億元、年增301%，單季EPS為9.57元，2024年預估營收3,932億元、年增42%，預估稅後獲利728億元、年增106%，以目前股本213.6億元計算，EPS有34元的水準。

陽明方面，受惠5月美洲線、歐洲線運價上揚，法人預估第2季營收504億元、年增44%，預估稅後獲利114億元、由虧轉盈，EPS約為3.25元，全年預估稅後獲利447億元、年成長837%，EPS為12.8元。

萬海方面，法人預估第2季營收347億元、年增42%，由於燃油價格持穩，預估稅後獲利87.3億元、由虧轉盈，EPS約3.1元，受惠遠洋線運價大漲，全年預估營收1,340億元、年增34%，稅後獲利309億元、由虧轉盈，EPS為11元。