證交所「機構投資人盡職治理之國際趨勢座談會」 迴響熱烈

機構投資人為公司治理生態體系中重要之一環，臺灣證券交易所為使國內機構投資人充分了解亞洲各國盡職治理之最新發展，日前辦理「機構投資人盡職治理之國際趨勢座談會」。

根據亞洲公司治理協會（ACGA）最新發布的「CG Watch 2023」報告，臺灣在亞洲12個國家之公司治理排名與新加坡並列第三，獲歷年最佳成績。

證期局組長黃仲豪期勉在座機構投資人代表，未來能持續響應金管會政策，善盡機構投資人盡職治理責任，帶動企業、投資人及相關利害關係人良性發展與互動，提升企業及機構投資人共同長期價值。

證交所總經理簡立忠致詞表示，證交所自2016年發布「機構投資人盡職治理守則」以來，持續鼓勵機構投資人關注被投資公司營運狀況，並出席股東會、行使投票權、適當與經營階層對話與互動。

簡立忠進一步說，證交所並要求機構投資人兼顧永續發展，於互動、議合時考慮ESG相關的風險與機會。透過市場機制，強化整體資本市場公司治理水平，期許藉此創造被投資公司與機構投資人間的良性循環，提升彼此長期成長與投資的價值。

亞洲公司治理協會秘書長Amar Gill就亞洲盡職治理趨勢及展望發表英文演講，分享亞洲公司治理協會「CG Watch 2023」報告各國的得分比較，肯定台灣在永續及法規改革上的努力，分享日本市場排名上升的進步項目，並鼓勵在場機構投資人代表持續深耕臺灣的盡職治理。

國泰人壽副總經理林士喬則分享國泰人壽執行責任投資、落實議合及行使投票權的案例、提升盡職治理資訊揭露之經驗予同業，期能與投資業界共同落實盡職治理，進而帶動整體資本市場永續發展。

本次座談會約有國內機構投資人代表近100位參與，並於現場與講者互動熱烈，展現機構投資人積極落實盡職治理，實踐股東行動主義精神。

證交所將持續透過宣導盡職治理揭露建議等，促進機構投資人與被投資公司積極互動並精進資訊揭露品質，提升整體盡職治理水準。