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證交所實務宣導 助企業營造健全永續發展生態體系

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為協助企業營造健全永續發展生態體系，達成永續發展目標，臺灣證券交易所委託證基會，並結合台北商業大學、東海大學及成功大學陸續完成北中南三場次「上市公司永續揭露實作研習」及「上市公司永續發展實務宣導會」。

證交所總經理簡立忠致詞時表示，氣候變遷議題已成為全球共同關注重要課題，永續發展更是全球共通核心價值，臺灣處於全球供應鏈舉足輕重的位置，每間企業都可能直接或間接面臨減碳及揭露的議題。

簡立忠進一步說，證交所為協助公司了解減碳及永續方案內容、達成目標，舉辦了一系列的課程與宣導，本次的實作研習及宣導會更是其中重要的一環，希望能藉此宣導會協助上市董事及公司治理主管，深入了解永續發展目標及行動方案，促進臺灣資本市場轉型與國際接軌，期盼ESG成為臺灣企業在國際競爭利基。

本次宣導特別針對上市公司量身打造為期一日半的「上市公司永續揭露實作研習」，內容涵蓋「永續報告書確信實務解析」、「ESG永續報告書實作」及「溫室氣體盤查實作」，藉由案例及實際操作方式，協助公司治理主管及高階經理人透過理論與實務結合，深入了解永續報告書編製重點及碳盤查實務。

此外，於實作研習後安排半日的「上市公司永續發展實務宣導會」，內容包含「上市公司永續發展行動方案及ESG近期推動措施」、「溫室氣體減量及管理宣導(包含防漂綠議題)」及「減碳技術及碳循環經濟」等主題，除實作研習學員外，並邀請上市公司董事共同參與，引導上市公司深化企業永續發展策略的推動。

上市公司 東海大學 減碳

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